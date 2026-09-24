Yatırımcıların yakından takip ettiği gram altın sabah saatlerinde 6 bin 700 liranın üzerindeki seyrini sürdürürken, ons altın 4 bin 288 dolar civarında işlem görüyor.
Saat 06.04 itibarıyla gram altın 6.738,22 TL alış, 6.739,21 TL satış seviyesinde bulunuyor. Gram altında günlük yükseliş yüzde 0,13 seviyesinde gerçekleşti.
Güncel altın fiyatları şöyle:
Gram altın: 6.738,22 TL alış – 6.739,21 TL satış
Çeyrek altın: 10.781,15 TL alış – 11.018,60 TL satış
Yarım altın: 21.494,92 TL alış – 22.037,21 TL satış
Tam altın: 43.206 TL alış – 43.719 TL satış
Cumhuriyet altını: 44.540 TL alış – 45.213 TL satış
Ata altın: 44.334,45 TL alış – 45.451,71 TL satış
Ons altın: 4.287,84 dolar alış – 4.288,36 dolar satış