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Güncel altın fiyatları şöyle:

Yatırımcıların yakından takip ettiği gram altın sabah saatlerinde 6 bin 700 liranın üzerindeki seyrini sürdürürken, ons altın 4 bin 288 dolar civarında işlem görüyor.

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