Altın piyasasında haftanın üçüncü işlem gününde hareketlilik devam ediyor. Küresel piyasalarda ons altındaki yükseliş ve döviz kurundaki hareketlilik iç piyasadaki altın fiyatlarına da yansıyor.

16 Eylül sabahı itibarıyla gram altının satış fiyatı yaklaşık 6 bin 770 TL seviyesinde bulunurken, çeyrek altın 11 bin 72 TL’den satılıyor. Ons altın ise 4 bin 328 dolar civarında işlem görüyor.

16 Eylül 2026 güncel altın satış fiyatları şöyle:

Gram altın: 6.769,91 TL

Çeyrek altın: 11.072 TL

Yarım altın: 22.136 TL

Tam altın: 43.740,29 TL

Cumhuriyet altını: 44.130 TL

Gremse altın: 109.686,17 TL

Ons altın: 4.327,90 dolar