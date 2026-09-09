Kurlarda son durum
Kurlarda son durum
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Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler, yaklaşan ABD enflasyon verileri ve jeopolitik gelişmeler altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor.

Sabah saatlerinde gram altının satış fiyatı 6 bin 824 TL, çeyrek altının satış fiyatı ise 11 bin 157 TL civarında seyrediyor. Ons altın da 4 bin 350 doların üzerinde işlem görüyor. Fiyatlar gün içinde piyasa hareketlerine göre değişiklik gösterebiliyor.

9 Eylül 2026 güncel altın fiyatları:

  • Gram altın: Alış 6.823,40 TL – Satış 6.824,39 TL

  • Çeyrek altın: Alış 10.916,86 TL – Satış 11.157,09 TL

  • Yarım altın: Alış 21.770,06 TL – Satış 22.319,08 TL

  • Tam altın: Alış 43.886 TL – Satış 44.416 TL

  • Cumhuriyet altını: Alış 43.669,73 TL – Satış 44.495,05 TL

  • 22 ayar bilezik: Alış 6.170,60 TL – Satış 6.387,47 TL

  • Ons altın: Alış 4.351,73 dolar – Satış 4.352,55 dolar

Altının seyrinde bugün özellikle küresel faiz beklentileri, doların hareketi ve jeopolitik gelişmelerin belirleyici olması bekleniyor.