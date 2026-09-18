Sabah saatlerinde gram altın 6 bin 850 TL civarında işlem görürken, çeyrek altın 11 bin TL’nin üzerinde seyrediyor. Saat 09.08 itibarıyla gram altının 6 bin 859 TL seviyesinde olduğu bildirildi.

Küresel piyasalarda ise spot altın haftanın son işlem gününde yükseliş kaydetti. Ons altın sabah saatlerinde 4 bin 350 dolar civarında işlem gördü. Altındaki yükselişte doların zayıflaması ve petrol fiyatlarındaki düşüş etkili olurken, Orta Doğu’daki gelişmeler ile küresel para politikalarına ilişkin beklentiler yakından takip ediliyor.

18 Eylül 2026 altın fiyatları

Gram altın: 6.859 TL civarı

Çeyrek altın: 11.146 TL civarı

Yarım altın: 22 bin TL'nin üzerinde

Ons altın: 4.350 dolar civarı

Altın fiyatları gün içerisinde piyasa hareketlerine bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor.