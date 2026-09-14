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14 Eylül 2026 sabahı itibarıyla gram altın 6 bin 767 TL , çeyrek altın 11 bin 55 TL , yarım altın ise 22 bin 104 TL seviyesinde işlem görüyor.

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