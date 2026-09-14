Döviz kurlarında son durum...
Döviz kurlarında son durum...
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Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararına yönelik beklentiler takip edilirken, altın fiyatlarında haftanın ilk işlem gününde satış baskısı öne çıktı.

14 Eylül 2026 sabahı itibarıyla gram altın 6 bin 767 TL, çeyrek altın 11 bin 55 TL, yarım altın ise 22 bin 104 TL seviyesinde işlem görüyor.

14 Eylül 2026 güncel altın satış fiyatları:

Gram altın: 6.767,64 TL

Çeyrek altın: 11.055,00 TL

Yarım altın: 22.104,00 TL

Tam altın: 44.184,57 TL

Cumhuriyet altını: 44.065,00 TL

Gremse altın: 110.800,25 TL

Ons altın: 4.330,77 dolar