Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararına yönelik beklentiler takip edilirken, altın fiyatlarında haftanın ilk işlem gününde satış baskısı öne çıktı.
14 Eylül 2026 sabahı itibarıyla gram altın 6 bin 767 TL, çeyrek altın 11 bin 55 TL, yarım altın ise 22 bin 104 TL seviyesinde işlem görüyor.
14 Eylül 2026 güncel altın satış fiyatları:
Gram altın: 6.767,64 TL
Çeyrek altın: 11.055,00 TL
Yarım altın: 22.104,00 TL
Tam altın: 44.184,57 TL
Cumhuriyet altını: 44.065,00 TL
Gremse altın: 110.800,25 TL
Ons altın: 4.330,77 dolar