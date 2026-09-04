Bu yükseliş, Fed yöneticisi Christopher Waller’ın güvercinvari açıklamalarının piyasaları Eylül ayında faiz artırımı beklentilerini düşürmeye yönlendirmesiyle gerçekleşti.

Waller, fiyat baskılarının azalmaya devam etmesi halinde faizleri değiştirmemeyi tercih edeceğini söyledi. Yatırımcılar artık Eylül ayında faiz artırımı olasılığını yaklaşık yüzde 50 olarak görüyor; bu oran bir gün önce yaklaşık yüzde 63’dü.

Yatırımcılar ayrıca Fed’in politika görünümüne ilişkin ek ipuçları için bugün açıklanacak istihdam raporunu ve gelecek haftaki enflasyon verilerini bekliyor.

Waller’ın açıklamalarının ardından ABD doları ve Hazine tahvil getirileri keskin bir düşüş göstererek altını destekledi. Bu arada, Ortadoğu’daki devam eden çatışmalar ve Hürmüz Boğazı’ndan yapılan sevkiyatlara ilişkin artan belirsizlik nedeniyle petrol fiyatları haftalık güçlü bir kazanç yolunda ilerlerken, enflasyon riskleri odak noktasında kaldı.

Ons altın

Ons altın güne 4 bin 473 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 465 dolar, en yüksek de 4 bin 487 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 470 dolardan işlem geçiyor.

Gram altın

Gram altın güne 6 bin 949 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 949 lira, en yüksek de 6 bin 988 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 961 liradan alıcı buluyor.