Lefkoşa’da meydana gelen sirkat ve ev açma suçlarından tutuklanan T.G. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Erginsoy Güler, olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 6-7 Eylül 2026 tarihleri arasında 18.00-01.00 saatleri arasında Lefkoşa’da Surlariçi’nde, Şerabioğlu Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir otelin numarasız odasında zanlı T.G.’ın E.P.Z.’ye ait odaya izinsiz girerek masa üzerinde bulunan gri renkli kutu içerisinde muhafaza edilen, 30 bin TL değerindeki bir adet güneş desenli altın kolye ile üzerinde üç adet yonca deseni bulunan 14 ayar altın kolyeyi sirkat ettiğini söyledi.

Polis, 8 Eylül 2026 tarihinde bahse konu ikametgâhta kalan zanlıyla yapılan soruşturmada suçunu itiraf ettiğini belirtti.

Polis, zanlının soruşturmada altınları Girne bölgesinde bilmediği bir kuyumcuya götürerek 16 bin TL’ye bozdurduğunu ve bu parayla üç şişe içki ile altı karton muhtelif marka sigara aldığını söylediğini aktardı.

Polis, zanlının evinde yapılan aramada altı karton sigara ve üç adet viski bulunarak emare alındığını kaydetti.

Polis, Girne’deki kuyumcuya gidilerek altınların bulunup emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlının 5 Eylül 2026 tarihinde ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını ve KKTC ile bir bağı olmadığını ifade ederek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.