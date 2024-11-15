Altın önceki dört seansta toplamda yüzde 4,5 düşmesinin ardından haftanın son işlem gününde gerilemeye devam etti.

Yatırımcılar Aralık ayında faiz indirimi beklentilerini geri çekti ve Powell, merkez bankasının ekonominin “dikkat çekici derecede iyi” performansı göz önüne alındığında faiz oranlarını düşürmek için acele etmeyeceğini söyledikten sonra politika açısından ABD getirileri yükseliş gösterdi. Daha düşük borçlanma maliyetleri, faiz getirisi olmayan altına fayda sağlama eğilimindedir.

Değerli metal, 31 Ekim’deki rekor seviyeden yaklaşık yüzde 8 düştü ve kayıplar, Donald Trump’ın geçen hafta Beyaz Saray’daki zaferinin ardından hızlandı.

Dolar göstergesi, Trump başkanlığında ekonomik büyüme ve şirket karlarının daha da yükseleceği beklentileriyle iki yıllık zirveye çıktı. Daha güçlü bir ABD doları, para biriminde fiyatlandırılan emtiaları çoğu alıcı için daha pahalı hale getiriyor.

Yine de, altın bu yıl yüzde 20’den fazla yükseldi ve kazanımlar Fed’in parasal genişleme döngüsü, merkez bankası alımları ve güvenli liman talebini yönlendiren artan jeopolitik ve ekonomik riskler tarafından desteklendi.