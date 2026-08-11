Spot altın yüzde 1 artışla ons başına 4.432,74 dolara yükselirken, ABD altın vadeli işlemleri yüzde 1,7 artarak 4.492,60 dolara çıktı.

Piyasalar, yarın açıklanacak ABD tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve perşembe günü açıklanacak üretici fiyatları verilerini bekliyor. Geçen hafta açıklanan zayıf istihdam verilerinin ardından yatırımcıların Fed’in eylülde faiz artıracağına yönelik beklentileri gerilemişti.

Daha düşük faiz beklentileri, faiz getirisi bulunmayan altını destekliyor. Analistler, enflasyonun yeniden hızlanmadan ekonominin soğuduğuna işaret eden verilerin gelmesi halinde doların baskı altında kalabileceğini ve bunun altın fiyatlarına destek sağlayabileceğini belirtiyor.

IG analisti Tony Sycamore, yükselişte 4.000 dolar seviyesindeki düşüşü kaçıran yatırımcıların alımları, açığa satış pozisyonlarının kapatılması ve güvenli liman talebinin etkili olduğunu söyledi. Sycamore, orta vadede altının 5.000 dolara doğru daha güçlü bir yükseliş yaşayabileceğini öngördü.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump ile İran arasındaki barış anlaşması şartlarına ilişkin karşılıklı açıklamalar, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına yönelik görüşmeleri zorlaştırabilecek yeni bir gerilim yarattı.

Diğer değerli metallerde ise gümüş yüzde 0,9, platin yüzde 0,7 ve paladyum yüzde 0,8 yükseldi.