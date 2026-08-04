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Altın fiyatları Cuma kapanışta 6.188 liradan günü tamamlarken yeni haftanın ilk işlem gününe 6.255 lira seviyelerinde yükselişle başladı. ABD-İran arasında yaşanan gerilim nedeniyle inişli çıkışlı bir grafik izleyen gram altın yeni güne düşüşle başlamasının ardından an itibariyle 6.210 TL seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. İşte 4 Ağustos 2026 tarihli güncel altın fiyatları...

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