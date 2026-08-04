Altın fiyatları Cuma kapanışta 6.188 liradan günü tamamlarken yeni haftanın ilk işlem gününe 6.255 lira seviyelerinde yükselişle başladı. ABD-İran arasında yaşanan gerilim nedeniyle inişli çıkışlı bir grafik izleyen gram altın yeni güne düşüşle başlamasının ardından an itibariyle 6.210 TL seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. İşte 4 Ağustos 2026 tarihli güncel altın fiyatları...
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 4 AĞUSTOS
GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 6.210,20 TL SATIŞ: 6.210,87 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 9.804,42 TL SATIŞ: 10.030,92 TL
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 19.547,57 TL SATIŞ: 20.061,84 TL
TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 39.973,00 TL SATIŞ: 40.274,00 TL