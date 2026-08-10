Piyasalar ayrıca Fed’in faiz politikasına ilişkin yeni ipuçları için bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verilerini bekliyor.

Spot altın, TSİ 05.00 itibarıyla yüzde 0,5 düşüşle ons başına 4.322,28 dolara geriledi.

Fiyatlar, beklentilerin altında gelen ABD istihdam verisinin ardından cuma günü 17 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyesini görmüştü. ABD altın vadeli işlemleri de pazartesi günü yüzde 0,4 düşerek 4.381,60 dolara indi.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, altındaki düşüşün geçen haftaki güçlü yükselişin ardından gelen kâr satışlarından kaynaklandığını belirterek, “Bu hareket önemli bir algı değişikliğinden ziyade doğal bir dengelenmeye işaret ediyor. Kısa vadede altının 4.300 dolar seviyesinin üzerinde destek bulmaya devam etmesini bekliyorum.” dedi.

ABD ekonomisinin temmuz ayında beklenmedik şekilde istihdam kaybettiğini gösteren veriler, önceki iki aya ilişkin istihdam artışlarının da ciddi biçimde aşağı yönlü revize edildiğini ortaya koydu.

Bunun ardından vadeli piyasalarda, Fed’in 15-16 Eylül toplantısında faiz artırma ihtimali, yüzde 50’nin üzerindeki olasılıktan yüzde 50’nin altındaki seviyeye geriledi.

Düşük faiz ortamı, faiz getirisi sağlamayan altını tahvil ve diğer gelir getiren varlıklara kıyasla daha cazip hale getiriyor.

Bu hafta ABD’de açıklanacak kritik verilerin başında çarşamba günü Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve perşembe günü Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) geliyor.

Waterer, “Zayıf enflasyon verileri, faizlerin sabit tutulması yönündeki beklentiyi güçlendirerek altında yeni bir yükselişin önünü açabilir. Orta Doğu’daki belirsizlik ise devam eden bir risk faktörü. Petrol fiyatlarını yeniden yükseltecek herhangi bir tırmanış, altın üzerinde hızlı şekilde baskı oluşturabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Jeopolitik cephede ise İran, Hürmüz Boğazı üzerinden İran ile Umman arasında yeni deniz geçiş güzergâhlarını belirleyecek nihai anlaşmaya yaklaşıldığını açıkladı.

Bununla birlikte Tahran, stratejik su yolunun yeniden açılması için ABD’nin bir dizi koşulu yerine getirmesi gerektiğini yineledi.

Diğer değerli metallerde spot gümüş yüzde 0,2 düşüşle 63,45 dolara, platin yüzde 0,1 kayıpla 1.742,50 dolara, paladyum ise yüzde 1,1 gerileyerek 1.362,97 dolara indi.