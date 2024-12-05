Altın, ABD Merkez Bankası’nın bir sonraki faiz oranı kararını etkileyebilecek verilerden önce yatay seyretti.

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz oranlarını düşürmeye devam ederken temkinli hareket edebileceğini söyledikten sonra külçe altın ons başına 2.650 dolara yakın işlem gördü.

Cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam rakamları, politika yapıcıların 17-18 Aralık öncesi önemli veri noktası olacak ve piyasalar şu an 25 puanlık bir indirimi fiyatlıyor.

Değerli metal, geçen hafta başından bu yana dar bir aralıkta işlem görüyor. Donald Trump’ın seçim zaferinin ardından doların yükselmesi ve Orta Doğu’daki gerginliğin azalmasıyla Ekim ayının sonlarındaki rekor seviyeden yüzde 5 düştü. Yine de fiyatlar, ABD faiz indirimleri ve merkez bankası alımlarıyla desteklenerek bu yıl yüzde 28 yükseldi.

Spot altın, Çarşamba günü yüzde 0,2 daha yüksekte kapandıktan sonra Singapur saatiyle 08:21 itibarıyla ons başına 2.649,27 dolarda yatay seyretti. Bloomberg Dolar Spot Endeksi de yatay seyretti. Gümüş ve paladyum sabit kalırken, platin biraz yükseldi.