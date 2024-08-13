Külçe altın, Pazartesi günü yüzde 1,7 oranında yükseldikten sonra Asya’da ons başına 2.470 dolar civarında değişmedi; güvenli liman talebi, İran’ın bu hafta İsrail’e saldırabileceği endişeleri arasında metalin geçen ayki tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaşmasını destekliyor.

ABD ve müttefikleri, İran’ın geçen ay Tahran’da Hamas lideri İsmail Heniye’ye düzenlenen suikasttan İsrail’e yapacağı misillemeyle daha geniş bir bölgesel savaşa yol açabilecek potansiyel bir saldırının önüne geçmeye çalışıyor.

Piyasalar ayrıca Salı günü ilerleyen saatlerde ABD üretici fiyat endeksi rakamlarına ve Çarşamba günkü tüketici fiyatları endeksi rakamlarına hazırlanıyor. Veriler, Fed’in bir yandan enflasyonu kontrol altına alırken bir yandan da resesyondan kaçınmaya çalışırken “yumuşak iniş” yapma olanağına sahip olup olmadıklarına dair ipuçları sunacak.

Faiz indirimlerine ilişkin artan iyimserliğin etkisiyle külçe bu yıl yüzde 20 değer kazandı. Metal ayrıca merkez bankalarından gelen büyük alımlar ve Çinli tüketicilerin güçlü talebiyle de desteklendi. Orta Doğu’dan yaklaşmakta olan ABD seçimlerine kadar artan jeopolitik riskler de altının güvenli liman varlığı olarak çekiciliğinin altını çizdi.

Spot altın Singapur saati ile 07:23’te pek değişmeyerek 2.474,77 dolarda kaldı. Bloomberg Dolar Spot Endeksi Pazartesi günkü yüzde 0,2’lik yükselişin ardından yatay seyretti. Gümüş ve platin sabit kalırken paladyum yükselişe geçti.