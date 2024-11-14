Altın fiyatları önceki seansta yüzde 1 gerileme göstermesinin ardından düşüşünü sürdürdü.

Spot piyasada haftanın dördüncü işlem gününde ons altın 2 bin 561 doları gördü. Dolar/TL kuru ve ons altın üzerinden yapılan hesaplamaya göre gram altın da 2 bin 827 TL’nin üzerinde seyrediyor.

Dolar endeksi Başkan seçilen Donald Trump’ın zaferinin ekonomik büyümeyi ve şirket karlarını artıracağı beklentileriyle iki yıllık zirveye yükseldi.

Değerli metal, 31 Ekim’deki rekor seviyeden itibaren yüzde 7’den fazla geriledi ve Trump’ın zaferinden sonra kayıplar hızlandı. Fiyatlar bu yıl hala yaklaşık yüzde 25 oranında yükselirken, Fed’in parasal gevşeme döngüsü, merkez bankası alımları ve güvenli liman talebini yönlendiren artan jeopolitik ve ekonomik riskler tarafından desteklendi.