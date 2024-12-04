Altın, Güney Kore ve Fransa’daki siyasi kargaşanın güvenli liman varlıklarına olan talebi artırmasıyla Salı günü yükselişe geçtikten sonra yatay seyretti.

Külçe altın, önceki seansta yüzde 0,6’ya kadar yükseldikten sonra ons başına 2.640 dolara yakın işlem gördü. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Salı gecesi sürpriz bir sıkıyönetim ilan etti ve ardından kararnameyi birkaç saat sonra geri çekti. Fransa’da, Başkan Emmanuel Macron, milletvekillerine hükümeti devirecek oyu reddetmeye çağırdı.

Donald Trump’ın seçim zaferinin ardından doların yükselmesi ve Orta Doğu’daki gerginliğin azalmasıyla altın ekim ayı sonlarındaki rekor seviyeden yüzde 5’ten fazla düştü. Yine de fiyatlar, ABD’deki parasal gevşeme ve merkez bankası alımlarının desteğiyle bu yıl yaklaşık yüzde 28 yükseldi.

Spot altın, Singapur’da sabah 8:10 itibarıyla ons başına 2.643,28 dolar ile yatay seyirde. Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0,1 düştü. Gümüş, önceki seansta yüzde 1,7’lik bir artış kaydederken, platin ve paladyum sabit kaldı.