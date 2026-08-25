Altın, ABD Hazinesi’nin uzun vadeli tahvillere yönelik geri alım programını artırma kararının desteğiyle yükselişini sürdürerek salı günü üç ayın üzerindeki en yüksek seviyesine çıktı.

Piyasaların odağı ise bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verisine ve Fed Başkanı Kevin Warsh’ın Jackson Hole toplantısındaki ilk konuşmasına çevrildi.

Spot altın yüzde 0,4 yükselerek 4.668,19 dolar/ons seviyesine çıktı. Fiyatlar gün içinde 14 Mayıs’tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. ABD altın vadeli kontratları da yüzde 0,6 artışla 4.724,50 dolara yükseldi.

Altındaki yükselişin geçen hafta yeniden güç kazanan doların değer kaybına ilişkin endişelerle desteklendiği belirtiliyor. ABD Hazinesi’nin uzun vadeli tahvil geri alımlarının büyüklüğünü iki katına çıkaracağını açıklaması, yatırımcılarda doların değerinin seyrelmesine yönelik kaygıları artırarak altına olan talebi destekledi.