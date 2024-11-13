Altın, Donald Trump’ın seçim zaferinin dolarda bir artışa yol açmasının ardından yedi haftanın en düşük seviyesini gördü ancak yönünü tekrar yukarı çevirdi.

Spot piyasada haftanın üçüncü işlem gününde ons altın 2 bin 607 doları gördü. Dolar/TL kuru ve ons altın üzerinden yapılan hesaplamaya göre gram altın da 2 bin 881 TL’nin üzerine çıktı.

Altın, 31 Ekim’deki tüm zamanların en yüksek seviyesinden yüzde 7 geriledi, ancak bu yıl toplamda yüzde 26’dan fazla yükseliş gösterdi.

Yatırımcılar, ABD merkez bankasının geçen hafta faiz oranlarını 25 baz puan düşürmesinin ardından Fed’in atacağı sonraki adımlara dair ipuçları için Çarşamba günü yayınlanacak olan gıda ve enerjiyi hariç tutan ABD çekirdek tüketici fiyat endeksi raporuna bakacaklar.

Birçok ekonomist, ticaret tarifeleri de dahil olmak üzere Trump’ın politikalarının potansiyel enflasyonist etkisinin, daha önce beklenenden daha az faiz indirimine yol açacağını düşünüyor. Daha düşük borçlanma maliyetleri, faiz getirisi olmayan altına fayda sağlama eğilimindedir.