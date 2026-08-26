Piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasına ilişkin yeni ipuçları için ABD’nin açıklayacağı enflasyon verisi ve Fed Başkanı Kevin Warsh’ın Jackson Hole konuşması bekleniyor.

Spot altının ons fiyatı fazla değişmeyerek 4.652,39 dolarda kaldı. Altın, ABD Hazinesi’nin uzun vadeli tahvillere yönelik geri alım programını artıracağını açıklamasının ardından geçen hafta başlayan yükselişle salı günü mayıs ortasından bu yana en yüksek seviyesine çıkmıştı. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,3 artışla 4.709,20 dolara yükseldi.

Piyasaların odağında bugün Fed’in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan temmuz ayı Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi bulunuyor. Yatırımcılar ayrıca Warsh’ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’nda yapacağı konuşmayı izleyecek.

Analistler, enflasyonun beklentilerin altında kalması ve Warsh’ın güvercin ya da dengeli bir mesaj vermesinin altın fiyatlarını destekleyebileceğine dikkat çekiyor. Böyle bir görünüm, reel faizlerin düşeceği beklentisini güçlendirerek faiz getirisi sağlamayan altının cazibesini artırabilir.

ABD’de son dönemde açıklanan istihdam verilerinin zayıflaması ve tüketici enflasyonunun beklentiler doğrultusunda gerçekleşmesi, eylül ayında faiz artışı beklentilerini sınırlamıştı. CME FedWatch verilerine göre piyasalar Fed’in gelecek ay faizleri sabit bırakma ihtimalini yüzde 63,6 olarak fiyatlıyor.

Jeopolitik gelişmeler de değerli metallerin seyrinde etkili olmaya devam ediyor. İran’ın Hürmüz Boğazı’nın yönetimine ilişkin Umman ile görüşmeleri yeniden başlattığını açıklaması, petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 0,7 artışla 69,09 dolara, platin yüzde 0,6 yükselişle 1.869,22 dolara ve paladyum yüzde 1,4 artışla 1.345,30 dolara çıktı.