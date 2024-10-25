Altın, yaklaşan ABD seçimleri ve Orta Doğu’daki çatışmalardan kaynaklanan güvenli liman talebiyle desteklenerek üçüncü haftalık kazancına doğru ilerliyor.

Spot altın haftanın son işlem gününde ons başına 2.727 dolardan işlem görüyor. Ons altın ve Dolar/TL ile yapılan hesaplamaya göre gram altın ise 3.007 TL seviyesinde.

Fed’in önümüzdeki aylarda faiz oranlarını düşürme konusunda daha kademeli bir yaklaşım benimseyeceği beklentileri ve güçlenen dolar, altının kazanımlarını durdurmada başarısız oldu. Zorlu bir ABD seçimine iki haftadan kısa bir süre kaldı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump, küresel ticareti altüst edecek büyük tarifeler sözü veriyor.

Değerli metal, bu yıl şimdiye kadar yaklaşık yüzde 32 arttı ve 2024’te en güçlü performans gösteren emtiası oldu.

Faiz indirimi iyimserliği, Fed’in geçen ay gevşeme döngüsünü başlatmasıyla en son kazanımları körükledi, ancak işlemciler son haftalarda ABD ekonomisiyle ilgili karışık raporların ardından bu yılki faiz indirimlerinin boyutu ve kapsamı hakkındaki beklentilerini azalttı. Güçlü merkez bankası alımları ve artan jeopolitik gerginlikler de altını destekledi.