Altında hafta başında görülen yükseliş hareketi yerini daha sakin bir görünüme bıraktı.

Haftanın ikinci işlem gününde spot piyasada altının onsu 2 bin 625 dolar seviyesi etrafında işlem gördü. Gram altın da 2 bin 920 TL civarında.

Haftanın ilk işlem gününde altın Goldman Sachs’ın 3 bin dolarlık beklenti içeren raporunun etkisiyle yüzde 2’ye yakın yükseliş yaşamıştı.

Pepperstone Araştırma Stratejisti Quasar Elizundia bir notunda, “Altın, gevşeyen ABD doları ve azalan kâr alma hareketlerinin etkisiyle geçen hafta kaydettiği kayda değer düşüş sonrası toparlanarak haftaya olumlu bir notla başlamıştı. Siyasi ve makroekonomik koşullar doları desteklemeye devam ettiği için altının yakın vadeli görünümü hafifçe aşağı yönlü olmaya devam ediyor” dedi.

ABD Başkanlık seçiminden sonra yüzde 7 düşen altın, en az 13 ABD başkanlık seçimi sonrasındaki en kötü iki günlük performansını sergilerken, Goldman Sachs rekor beklentisini korumuştu.

Bankaya göre altın, merkez bankalarının alımları ve ABD’nin faiz indirimleri sayesinde gelecek yıl rekor seviyeye yükselecek.

2025’te en çok işlem görecek emtialar arasında altını sıralayan Goldman Sachs, fiyatların Donald Trump’ın başkanlığı döneminde primlerini artırabileceğini söylemişti.

Deutsche Bank’a göre, Cumhuriyetçi adayın kazanmasının hemen ardından geçen iki günde altının performansı en az 13 ABD başkanlık seçimi dönemindeki en kötü performans oldu. Joe Biden’ın 2020’deki başkanlık seçimi zaferi sonrası iki günde yüzde 2,9 yükselen altın, önceki 7 seçim gününde de aynı süre zarfında artış kaydetmişti.