Yatırımcılar şimdi Fed’in faiz politikasına ilişkin yeni ipuçları için bugün açıklanacak ÜFE verisini bekliyor.

Spot altın 4.408,55 dolar/ons seviyesinde yatay seyretti. Fiyat, günün erken saatlerinde yaklaşık yüzde 1 yükselerek 5 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Aralık vadeli ABD altın kontratları ise 4.467 dolarda kaldı.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, altının ABD TÜFE verisi sonrası yükselişinin ardından konsolidasyon sürecine girdiğini ve yatırımcıların yeni bir yükseliş için ÜFE verisinden teyit beklediğini söyledi.

ABD’de tüketici fiyatları temmuz ayında yıllık bazda %3,4 arttı. Haziranda bu oran yüzde 3,5 olmuştu. Böylece enflasyon yıllık bazda ikinci ay üst üste yavaşladı.

Verinin ardından piyasalar, Fed’in eylül toplantısında faiz artırma ihtimalini %40’a düşürdü. Bu oran bir hafta önce yaklaşık yüzde 54 seviyesindeydi.

Faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi altın için olumlu görülüyor. Daha düşük faizler, faiz getirisi sağlamayan altının elde tutulmasının fırsat maliyetini azaltıyor.

Piyasaların yeni odağı ise bugün açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisi olacak. Verinin fiyat baskılarının hafiflediğini doğrulaması halinde altındaki yükselişin devam etmesi beklenebilir.

Jeopolitik tarafta ise ABD ve İran arasındaki görüşmelerde ilerleme sağlanamadığı bildirildi. Bu durum altına yönelik güvenli liman talebini destekleyen unsurlar arasında kalmaya devam ediyor.