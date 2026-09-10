Küresel piyasalarda ons altındaki hareketlilik iç piyasadaki altın fiyatlarına da yansırken, yatırımcılar gram ve çeyrek altındaki son durumu yakından takip ediyor.

Sabah saatlerinde gram altın 6 bin 875 TL civarında işlem görürken, çeyrek altının satış fiyatı 11 bin 242 TL seviyesine çıktı. Ons altın ise 4 bin 410 dolar civarında seyrediyor. Verilere göre gram ve çeyrek altında günlük yükseliş yüzde 0,2 civarında.

Çeyrek altın gün içerisinde 11 bin 191 TL ile 11 bin 270 TL arasında hareket ederken, sabah saatlerinde yüzde 0,21 oranında değer kazandı.