Ons altındaki gerilemenin etkisiyle gram, çeyrek ve Cumhuriyet altınında aşağı yönlü seyir izlendi.

Saat 09.04 itibarıyla serbest piyasada gram altın 6 bin 603 TL, çeyrek altın 10 bin 748 TL, yarım altın 21 bin 490 TL seviyesinden satılıyor.

Tam altının satış fiyatı 43 bin 826 TL, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 42 bin 856 TL olarak kaydedildi. Gremse altın 109 bin 901 TL seviyesinde işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda ons altın ise yaklaşık 4 bin 197 dolar seviyesinde seyrediyor.

Altın piyasasında haftanın ilk işlem gününde ons fiyatındaki düşüş öne çıkarken, yatırımcıların küresel piyasalardaki gelişmeler ile döviz kurlarındaki hareketleri yakından takip ettiği belirtiliyor.