Altın, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarını düşürmeye yaklaştığına dair umutlarla desteklenerek yüzde 1,2’lik artışla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Spot altın haftanın son işlem gününde ons başına 2.487 dolardan işlem görüyor. Ons altın ve Dolar/TL ile yapılan hesaplamaya göre gram altın da 2.696 TL seviyesinde.

Enflasyonun parasal gevşemeye geçmeden önce yüzde 2 hedefine doğru hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Fed yetkililerinin önümüzdeki ay faiz oranlarını düşürmesi bekleniyor. Öte yandan bu yıl kaç indirim yapılacağı konusunda görüşler bölünmüş durumda.

Değerli metal bu yıl yaklaşık yüzde 19 yükseliş gösterdi. Altının yükseliş eğilimini destekleyen diğer faktörler arasında merkez bankaları ve Çinli tüketicilerden gelen artan satın alımlar ile Orta Doğu ve Ukrayna'daki çatışmalar yer aldı.