Altın, geçen haftaki yüzde 4’lük kaybının ardından toparlanarak yüzde 1’den fazla artış gösterdi.

Spot piyasada haftanın ilk işlem gününde ons altın 2 bin 591 doları gördü. Dolar/TL kuru ve ons altın üzerinden yapılan hesaplamaya göre gram altın da 2 bin 838 TL’nin üzerinde seyrediyor.

Trump’ın zaferi, politikalarının enflasyonist olma potansiyeli göz önüne alındığında gelecek yıl faiz indirimlerine ilişkin görünümü gölgelese de, swap trader’larının yaklaşık yarısı, göreve başlamadan önce gelecek ay muhtemelen bir Fed indirimi olacağını bekliyor.

Ek bir yükseliş, analistlerin yatırımcılara “altına yönelmelerini” tavsiye etmesiyle birlikte, fiyatların gelecek yıl ons başına 3 bin dolara çıkacağı tahminini yineleyen Goldman Sachs Group Inc.’den geldi.

Saxo Capital Markets Pte’de stratejist olan Charu Chanana, doların son yükselişinin durakladığını belirterek, “Altının temelde destekleyici faktörleri hiçbir zaman ortadan kalkmadığını ve jeopolitik gelişmelerin liman talebini artırabileceğini söyledi.

Bu hafta birkaç Fed politikacısının konuşma yapması bekleniyor ve bazıları daha fazla gevşemeye açık olduklarının sinyalini verdi. Cuma günü, Chicago Fed Bankası’ndan Austan Goolsbee, enflasyon bankanın yüzde 2 hedefine doğru düşmeye devam ettiği sürece, faiz oranlarının 12 ila 18 ay boyunca “çok” düşük olacağını söyledi.