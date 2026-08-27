Piyasaların odağında ise Fed Başkanı Kevin Warsh’ın bu hafta Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’nda yapacağı konuşma bulunuyor.

Spot altının ons fiyatı yüzde 0,8 artışla 4.630,09 dolara yükselirken, ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0,7 artarak 4.685,50 dolara çıktı.

OANDA kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, doların değer kaybedeceğine ilişkin beklentilerin ve ABD bütçe açığına yönelik endişelerin orta vadede altını desteklemeye devam ettiğini belirtti.

Altın fiyatları, ABD Hazinesi’nin uzun vadeli tahvil alımlarını artıracağını açıklamasının ardından geçen hafta yüzde 5’ten fazla yükselmişti. Söz konusu adım, doların değer kaybına ilişkin endişeleri güçlendirmişti.

Fed’in faiz politikasına ilişkin mesajlar yakından izlenecek.

Piyasalar, Warsh’ın konuşmasında para politikasının geleceğine ilişkin daha net sinyaller arıyor. CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, Fed’in eylül ayında faiz artırma ihtimalini yüzde 36,5, aralık ayına kadar faiz artırma ihtimalini ise yüzde 72,7 olarak fiyatlıyor.

Çarşamba günü açıklanan veriler, ABD’de yıllık enflasyonun temmuz ayında beklentilerin aksine değişmeyerek Fed’in yüzde 2 hedefinin üzerinde kalmaya devam ettiğini gösterdi. Enflasyondaki düşüşün duraklaması, Fed içinde faizlerin artırılması ya da mevcut seviyede tutulmasına ilişkin tartışmayı daha da önemli hale getiriyor.

Altın, jeopolitik ve ekonomik risklere karşı güvenli liman olarak görülürken, yüksek faiz oranları faiz getirisi sağlamayan değerli metalin cazibesini azaltabiliyor.

Diğer değerli metallerde spot gümüş yüzde 1,7 artışla 69,28 dolara, platin yüzde 1,1 yükselişle 1.848,57 dolara ve paladyum yüzde 0,5 artışla 1.334,49 dolara çıktı.