Altın, sığınak talebi ve ABD faiz oranlarında daha fazla indirim olasılığıyla desteklenen kazançlarla üç günlük yükselişini korudu.

Spot piyasada haftanın dördüncü işlem gününde ons altın 2 bin 657 doları gördü. Dolar/TL kuru ve ons altın üzerinden yapılan hesaplamaya göre gram altın da 2 bin 947 TL’nin üzerinde seyrediyor.

ABD’de, Boston Fed Bankası Başkanı Susan Collins, daha fazla faiz oranı indirimine ihtiyaç olduğunu, ancak politika yapıcıların çok hızlı veya çok yavaş hareket etmekten kaçınmak için dikkatli davranmaları gerektiğini söyledi. Düşük oranlar genellikle faiz getirisi olmayan altına fayda sağlar.

Altın, ABD dolarında bir yükselişe yol açan Donald Trump’ın ABD seçimlerindeki zaferinin hemen sonrasında görülen kayıpları geri kazanıyor. Altının yılbaşından bu yana hala yaklaşık yüzde 29 daha yüksek olmasıyla, Goldman Sachs Group Inc. ve UBS Group AG’nin son günlerde yükseliş beklentileri yayınlamasıyla 2025’te yeni rekorlar için yaygın beklentiler var.

Öte yandan İngiliz basınına göre, Ukrayna, İngiltere’nin temin ettiği uzun menzilli “Storm Shadow” (Fırtına Gölgesi) adlı seyir füzelerini ilk kez Rusya topraklarında kullandı. Ülke basınında yer alan haberlere göre, Rusya’nın Kursk bölgesine bağlı Marino köyü sakinleri, İngiliz-Fransız yapımı Storm Shadow füzesine ait parçalar buldu. İngiltere ve Rusya’dan söz konusu füzelerin bölgede kullanılıp kullanılmadığına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı. “Storm Shadow” füzelerinin, 250 kilometrenin üzerinde menzile sahip olduğu biliniyor. Bu hamlenin ardından yatırımcılar Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline yeniden odaklandı.