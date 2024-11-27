ABD Başkanı Biden, Lübnan ile İsrail hükümetleri arasında ateşkes antlaşmasına varıldığını basın açıklamasıyla duyurdu.

Ateşkesin bugün yerel saatle 04.00’te yürürlüğe gireceğini açıklayan Biden, Lübnan Silahlı Kuvvetlerinin 60 gün içinde Lübnan’ın güney sınırına konuşlanarak bu bölgenin kontrolünü sağlayacağını belirtti.

Spot piyasada haftanın üçüncü işlem gününde ons altın 2 bin 639 doları gördü. Dolar/TL kuru ve ons altın üzerinden yapılan hesaplamaya göre gram altın da 2 bin 941 TL’nin üzerinde seyrediyor.

Öte yandan Fed tutanakları Fed yetkililerinin önümüzdeki döneme ilişkin faiz indirimlerinin kademeli olarak yapılmasından yana olduğunu gösterdi.

Altın, ABD para politikasının gevşemesi ve artan jeopolitik riskler nedeniyle bu yıl hala yüzde 25’ten fazla yükseldi, ancak Donald Trump’ın seçim zaferinin ardından bu ay daha güçlü bir dolardan etkilendi.