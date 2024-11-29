ABD’nin gelecek dönemde önemli ticaret ortaklarına karşı koruyucu adımlar atacağına yönelik haber akışı ve açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyallerle varlık fiyatlamalarında yön arayışı devam ediyor.

Spot piyasada haftanın son işlem gününde ons altın 2 bin 660 doları gördü. Dolar/TL kuru ve ons altın üzerinden yapılan hesaplamaya göre gram altın da 2 bin 965 TL’nin üzerinde seyrediyor.

Swap piyasaları, Fed’in gelecek ay borçlanma maliyetlerini tekrar düşürme ihtimalinin yüzde 60’tan fazla olduğunu fiyatlıyor.

Piyasalar ayrıca, Başkan Vladimir Putin’in Perşembe günü güçlerinin Kiev’deki “karar alma merkezlerine” yeni balistik füzelerle saldırabileceği ve bunun Ukrayna’daki savaşı daha da tırmandırabileceği konusunda uyarmasının ardından Rusya’dan gelen yeni tehditleri de izliyordu.

Değerli metal bu yıl hala yaklaşık yüzde 30 oranında yükseldi, ancak Donald Trump’ın seçim zaferinin doları yükseltmesinin ardından bu ay yükselişi tersine döndü ve altını birçok alıcı için daha pahalı hale getirdi.