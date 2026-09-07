Piyasa katılımcıları, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasına ilişkin yol haritasına daha fazla ışık tutması beklenen ve bu hafta açıklanacak önemli ABD enflasyon verilerini bekliyor.

Spot altın yüzde 0,5 düşüşle ons başına 4.405,47 dolara geriledi. ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 0,5 düşüşle ons başına 4.452,20 dolara indi.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Veriler metal üzerinde bir miktar baskı oluşturdu ancak eylül ayında faiz artırımı için tamamen kesin bir tablo ortaya koymadı. Bulmacanın eksik kalan asıl parçası bu hafta açıklanacak ABD TÜFE verisi” dedi.

Waterer, “Güçlü bir enflasyon verisi, Fed’in faiz artıracağı yönündeki beklentileri güçlendirecek, tahvil getirilerini daha da yükseltecek ve altın üzerinde daha ağır bir baskı oluşturacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

CME’nin FedWatch aracına göre yatırımcılar, Fed’in 15-16 Eylül’deki toplantısında faiz artırma ihtimalini yüzde 58,4 olarak fiyatlıyor. Altın genellikle enflasyona karşı bir korunma aracı olarak görülse de yüksek faiz oranları, getiri sağlamayan altının cazibesini azaltma eğiliminde.

ABD Başkanı Donald Trump cuma günü yaptığı açıklamada, Fed’in faizleri düşürmemesi halinde ABD’nin ticaret açığı verdiği ülkelerle ticareti durduracağını söyledi.

Orta Doğu cephesinde İran, ABD yaptırımlarının ekonomisi üzerinde yarattığı ağır sorunlarla mücadele çabalarını artıracağını açıkladı. Üst düzey bir İranlı yetkili ise ülkenin yeniden saldırıya uğraması halinde “acı verici bir karşılık” verileceği uyarısında bulundu.

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 0,2 düşüşle ons başına 66,03 dolara gerilerken, platin yüzde 0,8 kayıpla 1.805,53 dolara, paladyum ise yüzde 0,7 düşüşle 1.396,08 dolara indi.