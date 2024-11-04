Altın, yatırımcıların ekonomik politika üzerinde önemli bir etki yaratabilecek sıkı bir ABD başkanlık seçimini öncesi yükselişe geçti.

Spot altın haftanın ilk işlem gününde ons başına 2.741 dolardan işlem görüyor. Ons altın ve Dolar/TL ile yapılan hesaplamaya göre gram altın ise 3.020 TL seviyesinde.

Trump, enflasyonu teşvik edebilecek ve kıymetli metale olan talebi artırabilecek ithalat tarifelerinde büyük bir artış sözü veriyor.

Fed’in seçimin ardından bu hafta faizi çeyrek puan düşürmesi bekleniyor. Daha yüksek oranlar, faiz getirisi olmayan altın üzerinde baskı oluşturma eğiliminde.

Altın, bu yıl para politikasının gevşetilmesi, merkez bankası alımları ve artan jeopolitik gerginliğin bir kombinasyonu ile yaklaşık üçte bir oranında yükseldi.