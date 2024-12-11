Altın, yatırımcıların Fed’in yılın son toplantısında faiz oranlarını düşürüp düşürmeyeceğini belirlemeye yardımcı olacak ABD enflasyon verilerine hazırlanırken görünümünü kordu.

Spot piyasada haftanın üçüncü işlem gününde ons altın 2 bin 694 doları gördü. Dolar/TL kuru ve ons altın üzerinden yapılan hesaplamaya göre gram altın da 3 bin 21 TL’nin üzerinde seyrediyor.

Piyasalar şu anda 17-18 Aralık toplantısında çeyrek puanlık bir düşüş olasılığının yüzde 70’ten fazla olduğunu fiyatlıyor.

Pepperstone Group Ltd. Araştırma Başkanı Chris Weston’a göre, teknik faktörler de altına yardımcı oldu ve vadeli işlemler bu hafta “ikna edici” bir şekilde konsolidasyon aşamasından çıktıkça işlem hacimleri arttı.

Altın, Fed’in gevşemeye, güvenli liman talebine ve merkez bankası alımlarına yönelmesiyle desteklenerek Ekim ayında 2.790 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.