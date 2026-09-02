Artan enflasyon baskıları ve yakın zamanda faiz artırımı beklentileriyle küresel tahvil getirileri yükselirken, ABD Hazine tahvil getirileri, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in genişletilmiş geri alım programı duyurusunun tetiklediği düşüşü tersine çevirdi.

Fed Başkanı Kevin Warsh’ın enflasyonla mücadele sözü, şahin görünümü daha da güçlendirdi ve piyasalar artık bu ay Fed’in faiz artırımı yapma olasılığını yaklaşık yüzde 70 olarak fiyatlıyor. Dikkatler şimdi, Fed’in politika yoluna ilişkin daha fazla ipucu için bugün açıklanacak ADP istihdam raporuna ve Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verilerine çevrildi.

Bu arada, ABD ve İran arasındaki tırmanan düşmanlıklar nedeniyle petrol fiyatları yükselişini sürdürerek enflasyon risklerini daha da artırdı.

Ons altın

Ons altın güne 4 bin 333 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 282 dolar, en yüksek de 4 bin 335 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 303 dolardan işlem geçiyor.

Gram altın

Gram altın güne 6 bin 719 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 651 lira, en yüksek de 6 bin 730 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 682 liradan alıcı buluyor.