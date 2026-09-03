Orta Doğu’da tırmanan son çatışmalar, enerji fiyatları üzerinden küresel enflasyon endişelerini yeniden alevlendirmiş ve faiz getirisi olmayan altın üzerinde baskı oluşturmuştu.

Ancak Trump’ın İran’a yönelik son hava saldırılarının kısa soluklu kalacağını belirtmesi ham petrol fiyatlarındaki sert yükselişi durdurdu.

Öte yandan, Japon yenindeki sert değer kazancının ardından ABD dolarının perşembe günü yatay bir seyir izlemesi, zayıflayan dolar kanalıyla altının diğer para birimlerine sahip yatırımcılar için cazibesini artırdı. Ayrıca merkez bankalarının fiziki altın alımlarının devam ettiğine ilişkin sinyaller de değerli metali desteklemeyi sürdürüyor.

New York Fed Başkanı John Williams’ın gümrük vergilerinin etkisinin zayıfladığını ve enflasyondaki düşüş trendinin sürdüğünü ifade etmesi, agresif faiz artış beklentilerini bir miktar törpüledi. Buna karşın, Fed Başkanı Kevin Warsh’un Jackson Hole toplantısındaki şahin tonlu konuşması nedeniyle piyasalarda oynaklık yüksek seyretmeye devam ediyor.

Oversea-Chinese Banking Corp. (OCBC) Stratejisti Christopher Wong, Warsh’un belirli bir toplantı kararına işaret etmemesi sebebiyle açıklanacak her verinin piyasalarda sert fiyatlamalara ve yön değişimlerine yol açabileceğini; cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde piyasaların dalgalı bir seyir izlediğini belirtti.