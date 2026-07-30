Fed’in son toplantısında faiz oranlarını sabit bırakması ise piyasaların bir sonraki adımla ilgili belirsizliğini korudu.

Spot altın, yüzde 0,3 artışla ons başına 4.076,29 dolara yükseldi. Çarşamba günü gün içinde yüzde 2’ye kadar yükselen altın, ağustos vadeli ABD altın kontratlarında ise yüzde 1 değer kazanarak 4.073,60 dolara ulaştı.

Fed, çarşamba günü gerçekleştirdiği toplantıda faiz oranlarını sabit bırakırken, Başkan Kevin Warsh enflasyonu kontrol altına alma konusundaki kararlılıklarını yineledi. Ancak açıklamalar, Fed’in bir sonraki politika adımına ilişkin belirsizliği artırdı.

Marex analisti Edward Meir, “Piyasalar Warsh’ın yaklaşımı karşısında şaşırdı ve bir miktar hayal kırıklığı yaşadı. Faiz artırma gerekliliğine karşı yeterince istekli görünmüyordu. Piyasalar enflasyonla mücadele konusunda daha güçlü bir duruş beklerken, Warsh’ın bu yönde fazla adım atmaması altın fiyatlarını destekledi.” değerlendirmesinde bulundu.

Altın, enflasyona karşı korunma aracı olarak görülse de yüksek faiz ortamında getiri sağlamayan bir varlık olması nedeniyle cazibesini kaybediyor.

CME Group’un FedWatch aracına göre piyasalar, eylül ayında faiz artırımı ihtimalini yüzde 63 olarak fiyatlıyor. Bu oran, Fed’in son kararından önce yaklaşık yüzde 81 seviyesindeydi.

Yatırımcılar ayrıca TSİ 15.30’da açıklanacak haziran ayı ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) enflasyon verisini bekliyor.

Jeopolitik tarafta ise ABD ordusu, çarşamba günü İran’a yönelik yeni saldırılar düzenlediğini açıkladı. Böylece beş aydır devam eden ve bölgedeki diğer ülkeleri de içine alacak şekilde genişleyen savaşta gerilim daha da tırmandı.

Öte yandan petrol fiyatları, Orta Doğu’dan petrol tankerlerinin çıkışını sürdürmesi nedeniyle perşembe günü önceki yükselişlerinin bir kısmını geri verdi.

TD Securities analistleri ise altındaki son yükselişin kalıcı olmasının zor olduğunu belirtti. Analistler, petrol fiyatları üzerindeki baskının yaz boyunca sürmesi halinde altının yeniden ons başına 3.900 dolar seviyesine doğru gerileyebileceğini ifade etti.

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 0,4 artışla 57,86 dolara, paladyum yüzde 1,5 yükselişle 1.264,49 dolara çıkarken, platin yüzde 0,6 düşüşle 1.602,34 dolara geriledi.