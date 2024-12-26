Altın, yatırımcıların belirsiz 2025 faiz oranı yoluna odaklanmasıyla ve Noel tatilinin etkisiyle sabit bir seyir izliyor.

Spot piyasada haftanın dördüncü işlem gününde ons altın 2 bin 626 doları gördü. Dolar/TL kuru ve ons altın üzerinden yapılan hesaplamaya göre gram altın da 2 bin 979 TL’nin üzerinde seyrediyor.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası’nın gelecek yıl faiz oranı indirimlerinin daha yavaş bir tempoda gerçekleşeceği ihtimalini değerlendirirken, altın dar bir bantta işlem gördü.

Yatırımcılar, Trump yönetiminin politikaları etrafındaki belirsizlik nedeniyle beklenmedik şekilde düşen ABD tüketici güvenine ilişkin son verileri sindiriyor. Mumbai’deki JM Financial Services Ltd.’de analist olan Pranav Mer, yayımladığı bir notta, altının zayıf tatil ticareti sırasında sabitlendiğini ancak daha güçlü doların hala piyasada ağırlık yarattığını söyledi.

Bu ayın başlarında, Fed, Başkan Jerome Powell’ın merkez bankasının fiyat baskılarının daha da hafiflemesini görmesi gerektiğini açıkça belirtmesiyle, 2025’te beklenen faiz indirimi sayısını dizginledi.

Altın bu yıl üst üste rekorlar kırdı ve 2024’ü yüzde 25’ten fazla yukarıda kapatmaya hazırlanıyor. Fiyatlar ABD’nin parasal genişlemesi, güvenli liman talebi ve merkez bankalarının satın almalarıyla yükseldi, ancak Donald Trump’ın seçilmesinin ardından doların güçlenmesiyle ralli son zamanlarda yavaşladı.