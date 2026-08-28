Piyasalar şu anda Fed’in Eylül ayındaki politika toplantısında faiz oranlarını değiştirmeme olasılığını yaklaşık yüzde 65 olarak fiyatlıyor. Bununla birlikte, beklenenden daha yüksek ABD enflasyon verileri, yıl sonundan önce Fed’in faiz artırımı beklentilerini güçlendirdi ve Aralık ayına kadar faiz artırımı olasılığı yüzde 70’in üzerinde kaldı.

Bu arada, ABD Hazine Bakanlığı’nın genişletilmiş borç geri alımları, ABD borç krizi riski ve doların daha da zayıflaması konusundaki endişeleri artırdığı için altın, sözde değer kaybı ticaretinden faydalanmaya devam etti.

Jeopolitik cephede ise, Rusya-Ukrayna savaşındaki tırmanışlar Ortadoğu’daki diplomatik ilerleme işaretlerini dengelediği için petrol fiyatları yüksek seviyelerde kaldı.

Ons altın

Ons altın güne 4 bin 607 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 575 dolar, en yüksek de 4 bin 611 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 579 dolardan işlem geçiyor.

Gram altın

Gram altın güne 7 bin 126 liradan başladı. Gün içinde en düşük 7 bin 93 lira, en yüksek de 7 bin 143 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 7 bin 102 liradan alıcı buluyor.