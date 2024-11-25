Altın fiyatları geçen hafta yüzde 6 artış göstermesinin ardından yönünü aşağı çevirerek yüzde 1,65 düşüş yaşadı.

Spot piyasada haftanın ilk işlem gününde ons altın 2 bin 670 doları gördü. Dolar/TL kuru ve ons altın üzerinden yapılan hesaplamaya göre gram altın da 3 bin 18 TL’nin üzerinde seyrediyor.

Başkan Vladimir Putin, Kiev’in Rus topraklarında Amerikan ve İngiltere yapımı silahları kullanmasına misilleme olarak Ukrayna’yı hedef aldıktan sonra güçlerinin tekrar yeni bir füze kullanabileceğini söyledi.

Değerli metal, merkez bankalarının alımları, artan güvenli liman talebi ve Fed’in indirim döngüsünün desteğiyle bu yıl yaklaşık yüzde 30 değer kazandı.

Öte yandan Goldman Sachs Group Inc. ve UBS Group AG geçen hafta altının gelecek yıl da yükselişini sürdürmesini beklediklerini açıklamıştı.

Piyasa, Fed’in olası faiz patikası hakkında fikir verebilecek bu haftaki bir dizi veriyi bekliyor. Bunlar arasında merkez bankasının Kasım ayı toplantı tutanakları, tüketici güveni ve kişisel tüketim harcamaları verileri yer alıyor.