ABD seçimlerine emtia tarafında verilen ilk tepki diğer varlık sınıflarına göre daha temkinli görünürken Trump’ın galibiyete doğru yürümesiyle düşüş görüldü.

Spot piyasada ons altın yüzde 1’i aşan düşüşle 2 bin 710 doların altını gördü. Dolar/TL kuru ve ons altın üzerinden yapılan hesaplamaya göre gram altın da 3 bin TL’nin altına geldi.

Bloomberg’e yansıyan ilk analizler Demokrat Kamala Harris ve Cumhuriyetçi Donald Trump arasındaki başa baş geçen yarışta belirsizlik potansiyelinin altında fiyatlamalar için önemli katalizör olacağını vurguladı.

Son haftalarda bazı yatırımcılar Trump’ın zaferi olasılığı üzerinde duruyordu. Trump’ın büyüme yanlısı gündemine bağlı fiyatlamalar doları desteklerken altın için de belli bir baskı yaratmıştı.

Bununla birlikte, Trump’ın vaat ettiği yüksek ticaret tarifelerine ilişkin tedirginlik, yatırımcıların Trump’ın kazanması halinde altın gibi limanlara yönelmesi senaryosunu da destekleme potansiyeli taşıyor.