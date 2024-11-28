Altın, Fed’in faiz indirimini destekleyen enflasyon verileriyle sabit kaldı.

Spot piyasada haftanın dördüncü işlem gününde ons altın 2 bin 633 doları gördü. Dolar/TL kuru ve ons altın üzerinden yapılan hesaplamaya göre gram altın da 2 bin 933 TL’nin üzerinde seyrediyor.

ABD dolarındaki yükseliş ivme kaybettikçe metal üzerindeki baskı da azaldı. Daha güçlü dolar, metali birçok alıcı için daha pahalı hale getiriyor.

ABD Başkanı Biden dün, Lübnan ile İsrail hükümetleri arasında ateşkes antlaşmasına varıldığını basın açıklamasıyla duyurmuştu ve Lübnan Silahlı Kuvvetlerinin 60 gün içinde Lübnan’ın güney sınırına konuşlanarak bu bölgenin kontrolünü sağlayacağını belirtmişti.

Jeopolitik gerginliklerin azalması genellikle altını olumsuz etkiler ve güvenli liman varlığı olarak cazibesini azaltır.

Altın, ABD para politikasının gevşemesi ve artan jeopolitik riskler nedeniyle bu yıl hala yüzde 25’ten fazla yükseldi, ancak Donald Trump’ın seçim zaferinin ardından bu ay daha güçlü bir dolardan etkilendi.