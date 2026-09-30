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Uluslararası piyasalarda ons altın da 4 bin 179 dolar civarında işlem görüyor.

Yarım altının satış fiyatı 21.556,05 TL, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 42.981,47 TL seviyesinde bulunuyor.

Petrol, ateşkes ihtimali ve Suudi Arabistan saldırıları arasında geriledi

30 Eylül sabahı serbest piyasa verilerine göre gram altın 6.589,46 TL alış, 6.590,09 TL satış seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın ise 10.540,27 TL’den alınırken 10.772,21 TL’den satılıyor.

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