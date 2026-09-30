30 Eylül sabahı serbest piyasa verilerine göre gram altın 6.589,46 TL alış, 6.590,09 TL satış seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın ise 10.540,27 TL’den alınırken 10.772,21 TL’den satılıyor.
Yarım altının satış fiyatı 21.556,05 TL, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 42.981,47 TL seviyesinde bulunuyor.
Uluslararası piyasalarda ons altın da 4 bin 179 dolar civarında işlem görüyor.
30 Eylül 2026 güncel altın fiyatları:
Gram altın: 6.589,46 TL alış – 6.590,09 TL satış
Çeyrek altın: 10.540,27 TL alış – 10.772,21 TL satış
Yarım altın: 21.026,37 TL alış – 21.556,05 TL satış
Cumhuriyet altını: 42.184,35 TL alış – 42.981,47 TL satış
Tam altın: 43.206 TL alış – 43.719 TL satış
22 ayar bilezik: 6.046,80 TL alış – 6.286,90 TL satış
Ons altın: 4.178,71 dolar alış – 4.179,48 dolar satış