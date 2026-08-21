Yükselişte doların değer kaybetmesi ve ABD Hazinesi’nin tahvil geri alım programını artırması etkili oldu.

Spot altın yüzde 0,5 artışla 4.540,18 dolar/ons seviyesine yükseldi. Altın, önceki seansta haziran başından bu yana en yüksek seviyesini görmüştü. Fiyatlar bu hafta şu ana kadar yüzde 3,6 yükseldi. ABD altın vadeli kontratları ise yüzde 0,6 artışla 4.596,60 dolara çıktı.

GoldSilver Central Genel Müdürü Brian Lan, doların zayıflamasının yalnızca altını değil, diğer değerli metalleri de desteklediğini belirtti. Doların haftayı kayıpla tamamlamaya hazırlanması, dolar üzerinden fiyatlanan altını yurtdışındaki yatırımcılar için daha cazip hale getiriyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, hükümetin Hazine tahvili geri alımlarını daha da artırabileceğini söyledi. Hazine, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, gelecek çeyrekte uzun vadeli tahviller için geri alım operasyonlarının büyüklüğünü en az 4 milyar dolara çıkaracağını duyurmuştu.

Bu arada iki Fed yetkilisi, Hazine Bakanlığı’nın borç yönetimindeki değişikliklerin Fed’in para politikası üzerindeki olası etkileri konusunda temkinli açıklamalarda bulundu.

Lan’a göre altının yükseliş trendinin devam edip etmeyeceği, Fed’in bundan sonraki faiz kararlarına ve bu kararların piyasanın faiz beklentilerini nasıl değiştireceğine bağlı olacak.

Perşembe günü açıklanan veriler, işsizlik maaşı başvurularının geçen hafta hafif gerilediğini gösterdi. Bu durum, temmuz ayında istihdamda yaşanan sürpriz düşüşe rağmen iş gücü piyasasının genel olarak istikrarlı kaldığına işaret etti. Böylece Fed’in odağını enflasyonu kontrol altında tutmaya devam etmesi bekleniyor.

CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, Fed’in gelecek ay faizleri sabit tutma ihtimalini yüzde 64, faiz artırma ihtimalini ise yüzde 36 olarak fiyatlıyor.

Jeopolitik tarafta ise Bessent, ABD’nin İran’a yönelik “tarihin en sert yaptırımlarını” uygulayacağını söyledi.

Diğer değerli metallerde spot gümüş yüzde 1,3 artışla 68,92 dolar/ons, platin yüzde 2,4 yükselişle 1.872,64 dolar/ons, paladyum ise yüzde 1,3 artışla 1.351,28 dolar/ons oldu. Her üç metal de haftalık bazda yükselişe hazırlanıyor.