İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu’nun açıklamasına göre, yapılan ilk tespitlerde 10 mandıra, 17 yapı (konut, ambar ve iş yeri), bir sulu tarım arazisi ve bir sera zarar gördü.

Hasarın büyük bölümünün fırtınanın en etkili olduğu Altınova’da meydana geldiğini belirten Toroslu, Altınova dışında Kuzucuk köyünde de bir seranın zarar gördüğünü kaydetti.

Hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Toroslu, mandıralarla ilgili tespitlerin Genel Tarım Sigortası, ev, iş yeri ve depolarla ilgili çalışmaların ise İskele Belediyesi görevlileri tarafından yürütüldüğünü belirtti.