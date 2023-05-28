Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimindeki başarısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Altuğra yayımladığı mesajda, "Bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminden zaferle çıkan Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı içtenlikle tebrik ediyor, yeni dönemde de başarılarının devamı diliyorum. Gönülden bağlı olduğumuz Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yol almaya devam edeceğimiz bu dönemin Anavatanımıza ve Türk Milletine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Güçlü Türkiye, güçlü KKTC." ifadelerine yer verdi.