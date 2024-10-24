İskele Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hasan Dağlı, sanığın avukatının itirazı üzerine, ceza miktarını açıklamayı yarın saat 10.30’a erteledi.

İskele Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Altundağ’ı, tasarlayarak ve planlayarak adam öldürme dahil 5 davadan da oy birliğiyle suçlu bulup, mahkum etti.

Ceza kararının açıklanması amacıyla 10 dakika ara verilen oturumun ardından sanığın avukatı, sanık ile ilgili "sosyal tahkikat raporu" hakkında itiraz yaptı.

Savcı Emine Taşkın da, sanığın kişisel durumu ile ilgili belge konusundaki itirazı “sürpriz” olarak niteledi.

Taşkın, çıkışta TAK muhabirinin sorusu üzerine belgenin 24 yaş ve altı kişiler için sunulduğunu ifade etti.

Mahkeme, sosyal tahkikat raporu sunulması için yarına ertelendi.

Karar sonrası aileler arasında mahkeme bahçesinde sözlü tartışma çıktı.

Polis güvenlik önlemleri içerisinde aileleri ayrı ayrı mahkemelerden çıkardı.