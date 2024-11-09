Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu ambar içerisinde muhafaza edilen 4 adet spiral makinesi, 1 adet elektrikli el testeresi, 1 adet benzinli ağaç testeresi, 1 adet su motoru, 1 adet pvc kapı, 4 adet pvc pencere, 8 adet sandviç panel, 6 adet 10 kg’lık tüp gaz, 75 m² çapında ahşap parke, muhtelif ev ile bahçe malzemeleri ve muhtelif elektrik kabloları yandı.

Yangının söndürme aşamasında dumandan etkilenen ikametgah sakini bir şahıs, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Soruşturma devam ediyor.

Gazimağusa’da motosiklet yandı

Gazimağusa’da, dün Şht. İbrahim Kazım Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan motosiklette, muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması neticesinde oluşan yangın sonucu motosiklet tamamen yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, soruşturma devam ediyor.

Yol kenarındaki tarlalarda yangın

Dipkarpaz – Kaleburnu ana yolu kenarında dün henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı başlayan yangın sonucu yaklaşık iki dönümlük arazi içerisindeki kuru otlar, yandı. Saat 12.20 sıralarında, Topçuköy’de Şht Bekir Bahalı Sokak üzerinde, yol kenarında bulunan elektrik direği üzerindeki trafoda meydana gelen kısa devre sonucu oluşan kıvılcımların yere düşerek kuru otları tutuşturması neticesinde ise yaklaşık iki dönümlük arazi içerisindeki kuru otlar yandı. Her iki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soruşturma devam ediyor.