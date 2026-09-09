Bakan Amcaoğlu, KKTC’de piyasaya sürülen ürünlerin insan sağlığına, can ve mal güvenliğine ve tüketici haklarına uygun olup olmadığını teknik olarak test etmek için yaşama geçirilecek laboratuvarın tüm ada genelinde bir ilk olacağını da belirtti.

Bakan Amcaoğlu, bakanlık basın bürosu aracılığı ile yaptığı açıklamada, bundan böyle KKTC’ye ithal edilen veya ülkede üretilen bir ürünün güvenlik standartlarına uygun olup olmadığını, elektrikli ürünlerin güvenli çalışıp çalışmadığını, oyuncakların çocuklar açısından tehlike oluşturup oluşturmadığını, bazı kimyasal maddelerin mevzuattaki sınırları aşıp aşmadığını laboratuvar testleriyle belirleyebileceklerini kaydetti.

Terazi doğru tartıyor mu?

İlk aşamada “Uzunluk, Oyuncak, Elektrik, Kimyasal ve Metroloji” olmak üzere beş bölümün faaliyete geçirilmesini planladıklarını belirten Bakan Amcaoğlu, laboratuvarın “Metroloji” kısmı ile ilgili de ayrıntılı bilgi verdi.

Bakan Amcaoğlu, metrolojinin, basitçe ölçüm bilimi anlamına geldiğini ve bu kısımdaki testlerle örneğin bir terazinin gerçekten 1 kilogramı 1 kilogram olarak ölçüp ölçmediği, bir ölçüm cihazının metreyi doğru gösterip göstermediği, ticarette kullanılan ölçüm aletlerinin doğru sonuç verip vermediğinin kontrol edilebileceğini ve cihazların kalibrasyonunun yapılabileceğini anlattı.

Evraktan teknik kontrole geçiş

Bakan Amcaoğlu laboratuvarın ölçümlerin doğruluğunu ve izlenebilirliğini sağlamayı amaçladığını açıkladı.

KKTC'de ürün denetiminin yalnızca evrak üzerinden yapılan bir kontrolden, teknik olarak test edilebilen bir sisteme taşımayı amaçladıklarını kaydeden Bakan Amcaoğlu, şöyle devam etti:

“Bir örnek verelim. Mesela bir mağazada müşteriye ‘Bu elektrikli cihaz güvenlidir’ denilebilir. Bakanlık olarak gerektiğinde o üründen numune alıp laboratuvarda test ettirerek bunun gerçekten doğru olup olmadığını belirleyebileceğiz. Laboratuvar, Ticaret Dairesi'nin piyasa gözetimi ve denetiminin teknik ayağı olacak.”

Türkiye ve AB ile uyum

Bakan Amcaoğlu, projenin yalnızca KKTC'nin kendi iç denetimi açısından düşünülmediğini, Türkiye ile ürün güvenliği konusunda iş birliği protokollerinin daha sağlıklı çalışmasının sağlanacağını da belirtti.

Ayrıca KKTC'nin ürün güvenliği altyapısını AB teknik mevzuatıyla uyumlu hale getireceğini ifade etti.

Bakan Amcaoğlu, bundan böyle KKTC'de satılan veya üretilen ürünlerin güvenliğini ve ölçümlerin doğruluğunu bilimsel testlerle denetleyecek devlet laboratuvarının olacağını hatırlattı ve şunları söyledi:

“Ürün Güvenliği ve Metroloji Laboratuvarı vatandaşın cebine doğrudan para dağıtan bir proje değil; vatandaşın parasını ‘güvensiz veya standart dışı ürüne’ kaptırmasını azaltmayı amaçlayan bir mekanizma.”

Çocuklar korunacak

Bakan Amcaoğlu, yapılacak testlerle ilgili bazı örnekler de verdi.

“Bir elektrikli alet satın aldınız. Ucuz ama standart dışı şarj cihazı, priz, kablo, kettle, kahve cezvesi olabilir… Bunlar test edilecek ve elektriksel güvenliği kontrol edilecek. Ya da çocuğunuza bir oyuncak aldınız. Boya, plastik veya mekanik parçalar nedeniyle çocuk için risk oluşturuyor mu? Buna bakılacak. Aracınıza parça satın aldınız. Fren, lastik, aydınlatma gibi güvenlik açısından kritik parçaların standart dışı olup olmadığı kontrol edilebilecek. Riskli ürünlerin piyasadan çekilmesi kolaylaşacak. Ürün güvenliği sisteminin mantığı, vatandaşın şikâyet etmesini beklemek yerine, riskli ürünü piyasada yakalamak. KKTC'nin mevcut mevzuatında elektrik malzemeleri ve elektrikli aygıtların belirli ithalat, satış, standart ve kalite kurallarına uyması zaten zorunlu; laboratuvar bu denetimin teknik/test ayağını güçlendirecek.”

Vatandaş güvenli ve standarda uygun mal alacak

Bakan Amcaoğlu, laboratuvarın, vatandaşa daha ucuz mal vaat etmediğine; vatandaşın ödediği paranın karşılığında güvenli ve standarda uygun mal almasını sağlamayı hedeflediğine de vurgu yaptı.