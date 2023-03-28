-ÖZEL HABER

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Amcaoğlu, Maliye Bakanlığı döneminde Merkezi İhale Komisyonu’nundaki ihalelerin sekteye uğramaması adına, şartnamelerinin düzenlenmesi için kendi bakanlığı döneminde bilirkişiler tarafından bir komite oluşturulduğunu söyledi. Şuan Maliye Bakanı görevinde olan Alişan Şan’ın neden böyle bir şey yapmadığının sorulması üzerine Amcaoğlu, “Bilmiyorum” yanıtını vererek, “Bunu Alişan Beye soracaksınız” dedi.

Amcaoğlu, “Bana sordukları her şeyi söylerim. Maliye Bakanlığı gizli Başbakanlıktır ve çok üst seviyededir. Biz sürekli Alişan Bey’le istişare ederiz. Biz Gönyelililer dayanışma içerisindeyiz. Gönyelililer bilir ki zor zamanlarda dayanışma içinde oluruz. Kendisi ile anne tarafından akrabayız” dedi.