Yeni eğitim yılı öncesinde bölgedeki okullarda ihtiyaç duyulan çalışmaların tamamlandığını belirten Amcaoğlu, belediye ekiplerinin okulların yeni döneme hazırlanması için kapsamlı bir çalışma yürüttüğünü söyledi.

Amcaoğlu, “Bölgemizdeki okullarımız yeni eğitim öğretim yılına hazır. Yeni dönem öncesinde okullarımızın ihtiyaçlarını bir kez daha gözden geçirdik; genel temizlik ve çevre düzenlemelerinden budama çalışmalarına, ihtiyaç duyulan iç cephe boyamalarından izolasyon ve bakım-onarımlara, oyun ve kullanım alanlarının düzenlenmesine kadar ekiplerimizle çalışmalarımızı tamamladık” dedi.

SU DEPOLARI TEMİZLENDİ, ANALİZLER YAPILDI

Çalışmaların yalnızca fiziki düzenlemelerle sınırlı tutulmadığını kaydeden Amcaoğlu, tüm okulların su depolarının temizlendiğini ve sağlık ekipleri tarafından gerekli su analizlerinin gerçekleştirildiğini belirtti.

Amcaoğlu, “Okullarımızı fiziki koşullarının yanında sağlık ve hijyen açısından da yeni döneme hazırladık. Her eğitim dönemi öncesinde olduğu gibi bu yıl da çocuklarımızın daha temiz, güvenli ve düzenli ortamlarda eğitimlerine başlamaları için belediyemizin imkânları doğrultusunda okullarımızın yanında olduk” ifadelerini kullandı.

Amcaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Yeni bir eğitim yılına adım atacak çocuklarımızın heyecanını, öğretmenlerimizin ve ailelerimizin heyecanını biz de paylaşıyoruz. 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı’nın öğrencilerimize, kıymetli öğretmenlerimize ve ailelerimize hayırlı olmasını; çocuklarımız için başarılarla ve güzel anılarla dolu bir yıl olmasını diliyorum.”