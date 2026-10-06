Sergide, 8–18 yaş arasındaki 25 kursiyerin hazırladığı 35 eser sanatseverlerle buluştu. Serginin açılış kurdelesi ise Amcaoğlu ile birlikte eserlerin sahibi çocuklar tarafından kesildi.

Amcaoğlu, sergiye ilişkin yaptığı açıklamada, “Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezimizde dün akşam yine sanat dolu bir gece yaşadık. Çocuklarımızın ve gençlerimizin eserlerinden oluşan sergimizde, her biri kendi hayal dünyasını, duygularını ve yeteneğini tuvale yansıttı. Ortaya çıkan eserleri görmek ve onların heyecanına ortak olmak bizler için ayrı bir mutluluk kaynağı oldu” dedi.

Kursiyerleri ortaya koydukları çalışmalardan dolayı kutlayan Amcaoğlu, Eğitmen Mine Egemen’e, ailelere ve serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Amcaoğlu, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin sanatla buluşmasını, üretmelerini ve yeteneklerini geliştirmelerini kararlılıkla desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.